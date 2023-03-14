Глава Citadel считает, что США разрушают принципы капитализма, спасая вкладчиков SVB

Кен Гриффин указал на отсутствие финансовой дисциплины у регуляторов, принявших спорное решение

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Руководство США разрушают принципы капитализма, спасая вкладчиков обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом британской газете Financial Times в опубликованном во вторник комментарии заявил основатель и глава хедж-фонда Citadel миллиардер Кен Гриффин.

"Предполагается, что в США капиталистическая экономика, и все это разрушается на наших глазах", - сказал Гриффин, комментируя принятое накануне решение властей страны о том, что все вкладчики SVB получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме.

Глава Citadel, признанного в этом году самым успешным хедж-фондом в истории, заявил об отсутствии финансовой дисциплины у регуляторов, принявших спорное решение. По его словам, экономическая система США достаточно стабильна для того, чтобы выдержать удар от потери вкладчиками их средств, а выбранный подход расхолаживает руководство финансовых организаций, которые принимают слишком рискованные решения, надеясь на помощь государства в случае кризиса.

В противовес позиции Гриффина издание приводит слова главы другого известного хедж-фонда Pershing Square Билла Экмана, который в Twitter призывал власти США оказать срочную помощь вкладчикам SVB и изменить подход к страхованию вкладов, чтобы обезопасить от оттока клиентов небольшие банки, которым в случае кризиса не будет оказана государственная помощь из-за отсутствия у них "системной значимости". По его словам, эта задача крайне актуальна в условиях цифровой экономики, когда паника в социальных сетях способна спровоцировать стремительное банкротство того или иного финансового института.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Остаток его капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторама.

Корпорация страхует вклады на сумму до 250 тыс. долларов, но около 85% физических и юридических лиц, которые пользовались услугами SVB, имели на своих счетах значительно большие суммы.