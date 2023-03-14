Армянский премьер заявил, что хочет купить квартиру в ипотеку

По словам Никола Пашиняна, он не может продать квартиру по желаемой цене

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует взять ипотечный кредит для покупки квартиры.

"Я тоже хочу купить квартиру в ипотеку. Сейчас продаю свою квартиру, но не получается по той цене, которую я хочу. Оставил Ашоту (сыну - прим. ТАСС), он тоже не может продать", - сказал армянский премьер на пресс-конференции, комментируя сообщения СМИ о том, что несколько его однопартийцев приобрели дорогие квартиры в новостройках.

Процент по ипотеке в Армении в среднем составляет 15% годовых, срок - порядка 20 лет.