14 марта, 13:13

Армянский премьер заявил, что хочет купить квартиру в ипотеку

По словам Никола Пашиняна, он не может продать квартиру по желаемой цене

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует взять ипотечный кредит для покупки квартиры.

"Я тоже хочу купить квартиру в ипотеку. Сейчас продаю свою квартиру, но не получается по той цене, которую я хочу. Оставил Ашоту (сыну - прим. ТАСС), он тоже не может продать", - сказал армянский премьер на пресс-конференции, комментируя сообщения СМИ о том, что несколько его однопартийцев приобрели дорогие квартиры в новостройках.

Процент по ипотеке в Армении в среднем составляет 15% годовых, срок - порядка 20 лет. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация