Binance с 22 мая закроет для своих пользователей переводы в фунтах стерлингов

Изменение затронет менее 1% пользователей, сообщил представитель биржи

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance с 22 мая 2023 года закроет для всех своих пользователей переводы в фунтах стерлингов, сообщил ТАСС представитель биржи.

"Фиатный партнер, предоставляющий пользователям Binance услуги ввода и вывода средств в фунтах стерлингов посредством банковских переводов и с помощью карты, сообщил, что больше не сможет предоставлять данные услуги с 22 мая 2023 года", - отметили ТАСС в Binance.

Услуги ввода и вывода средств в фунтах стерлингов будут приостановлены с 13 марта 2023 года для новых пользователей. 22 мая 2023 года данные услуги будут приостановлены для всех пользователей Binance.

Изменение затронет менее 1% пользователей Binance. "Однако мы знаем, что эти услуги ценятся нашими пользователями, и наша команда работает над тем, чтобы найти альтернативное решение", - добавили в компании.