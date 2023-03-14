Суд Германии подтвердил передачу НПЗ "Роснефти" под внешнее управление регулятора

Иск компании к правительству ФРГ был отклонен

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Федеральный административный суд ФРГ в Лейпциге отклонил иск компании "Роснефть" к правительству Германии, подтвердив передачу ее НПЗ под внешнее управление. Об этом говорится в распространенном во вторник решении инстанции.

Таким образом, постановление Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ является законным. 16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор). Оно таким образом получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.

"Роснефть" в тот же день заявила, что данное решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. Компания назвала шаг германской стороны экспроприацией. Ее адвокаты настаивали на том, что не было непреодолимых трудностей для продолжения работы Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH и препятствий для поставки российской нефти или оттока капитала.

С целью оспорить решение правительства Германии о передаче под управление регулятора ее "дочки" Rosneft Deutschland "Роснефть" обратилась к услугам адвокатской конторы Malmendier Legal. С точки зрения "Роснефти", передача "не имеет правовых оснований", поскольку компания продолжала выполнять все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки.

Всего состоялось четыре заседания по иску "Роснефти" (первое - 22 февраля). Внешнее управление было введено до 15 марта текущего года, но, вероятно, будет продлено.