Fox: автор книги "Богатый папа, бедный папа" предсказал крах Credit Suisse

По мнению Роберта Кийосаки, этот банк имеет повышенный уровень финансового риска из-за активной деятельности на рынке облигаций, "который также терпит крушение"

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", американский предприниматель Роберт Кийосаки считает, что следующим в ряду обанкротившихся финансовых организаций станет международный банк со штаб-квартирой в Цюрихе (Швейцария) Credit Suisse. Такое мнение он высказал в эфире телеканала Fox Business в ночь с понедельника на вторник.

"Я предсказал [банкротство] Lehman Brothers много лет назад и думаю, что следующий банк, который потерпит крах - это Credit Suisse", - заявил он, уточнив, что его оценка основана на том факте, что эта финансовая организация имеет повышенный уровень финансового риска из-за активной деятельности на рынке облигаций, "который также терпит крушение".

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank (SVB). Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Остаток его капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.