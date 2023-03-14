Эксперты: финансовые власти США будут вынуждены спасать банки ценой разгона инфляции

По словам собеседников агентства, дальнейшие банкротства банков приведут к появлению структурных проблем в финансовой системе США

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Финансовым властям США, вероятнее всего, придется выбрать спасение банковской системы ценой борьбы с инфляцией, считают опрошенные ТАСС экономисты. Дальнейшие банкротства банков приведут, по их мнению, к появлению структурных проблем в финансовой системе США.

Два американских банка - SVB Financial Group и Signature Bank - с разницей в два дня, 10 и 12 марта, были закрыты финансовыми властями страны. На инциденты отреагировал даже президент США Джо Байден. Он заявил, что вкладчики Silicon Valley Bank и Signature Bank "могут быть уверены в том, что они будут защищены и сохранят доступ к своим деньгам". При этом Байден добавил, что инвесторы банков не будут защищены. "Они знали, что берут на себя риск, а когда риск не оправдывается, инвесторы теряют свои деньги. Так работает капитализм", - сказал президент США.

"Кризис еще не предопределен, возможно ФРС просто пожертвует инфляцией на какое-то время ради стабилизации банковской системы. Уже сейчас есть прогнозы, что будет замедление повышения ставок, а может ФРС и вовсе откажется от дальнейшего повышения ставки. Тем самым может вырасти, если такое решение будет принято, стоимость облигаций. И тогда банковская система почувствует себя более спокойно, потому что проблемы SVB в том, что упали сильно облигации, и они вынуждены для решения проблем ликвидности их продать с большим убытком", - сказал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

По мнению Суверова, дальнейшее разрастание кризиса банков США подточит финансовый рынок страны. "Федеральный резерв вполне может выбрать наименьшее зло и решить, что спасение банков более важная задача, чем борьба с инфляцией. Это конечно все не очень хорошо, но все же борьбу с инфляцией могут оставить на потом, а пока перейти к спасению банков. Но, если все-таки будет дальнейший рост кризиса и банкроства еще нескольких банков, то это действительно может создать структурные проблемы на финансовом рынке. Вопрос в том, перекинется ли эта паника на крупные банки, типа Bank of America, который тоже финансировал короткими депозитами длинные вложения", - сказал он.

Накопленные проблемы

Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах не исключает варианта, когда крупным банкам придется скупать средние для обеспечения стабильности в банковской системе США. "Пока это выглядит как две разные истории - проблемы у двух средних банков с очень специфической структурой баланса и агрессивным менеджментом и накопленные убытки по портфелям облигаций от быстрого повышения процентных ставок. В отличие от 2008 года проблемы понятны и что делать регуляторы знают. Поэтому данный кризис, скорее всего, будет купирован на ранних стадиях - вопрос в цене, например, отказе от быстрой борьбы с инфляцией. Можем ожидать скупку средних банков крупными", - сказал он.

По мнению заместителя директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александра Пушко, происходящее сейчас в США свидетельствует о накопленных проблемах в финансовой системе страны. "Я думаю, что до мирового кризиса и до краха американской экономики дело не дойдет, если мы говорим о краткосрочном временном горизонте. Но то, что это - свидетельство того, что в американской экономике, в ее финансовой системе, банковской системе США есть достаточно серьезные накопленные проблемы, - это точно", - отметил он.

О банкротстве SVB Financial Group и Signature Bank

Калифорнийский Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет, в котором сообщила о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank. Банк являлся одним из наиболее известных кредиторов американских стартапов, а также компаний IT-сферы и здравоохранения, занимая 16-е место по величине активов в стране. Таким образом, его крах стал самым значительным в США после кризиса 2008 года.

Также 12 марта 2023 года Минфин США сделал с ФРС и Федеральной корпорацией страхования вкладов совместное заявление, согласно которому регулятором штата Нью-Йорк было принято решение о закрытии Signature Bank для исключения системных рисков. В соответствии с заявлением американских ведомств и регуляторов предполагается, что акционеры SVB Financial Group и Signature Bank, а также некоторые держатели необеспеченных долговых ценных бумаг не получат возмещения.