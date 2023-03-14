Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета

Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год, отметил президент

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.

"Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет", - подчеркнул он.

Путин обратил внимание, что Запад надеялся на быстрое разрушение России, но ничего подобного не случилось. "На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через 2-3 недели или через месяц. Вот на что был расчет. На то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет", - обрисовал он ситуацию.

Однако, подчеркнул президент, "этого не произошло". "Оказалось, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал", - добавил он.

Путин уверен, что проблемы 2022 года пошли отечественной экономике только на пользу.

"Несмотря на определенные издержки, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов", - сказал глава государства, отвечая на вопросы рабочих Улан-Удэнского авиационного завода во вторник. Он согласился с мнением, что в данном случае подходят слова немецкого философа Фридриха Ницше - "то, что нас не убивает, делает нас сильнее". "Ну примерно так", - рассмеялся президент.