Путин заявил, что финансовая система России не просто устояла, но и стала крепче

По словам президента, ее не сломили санкции

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Санкции не только не сломили финансовую систему России, но и позволили ей стать самостоятельнее и крепче, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Наша финансовая система устояла. Благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, наших крупнейший финансовых учреждений. Да, у них тоже был сбой, у них было снижение. Но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением - она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе. И развитие идет уверенно", - подчеркнул он.