14 марта, 13:25,
обновлено 14 марта, 13:59

Путин заявил, что финансовая система России не просто устояла, но и стала крепче

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, ее не сломили санкции

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Санкции не только не сломили финансовую систему России, но и позволили ей стать самостоятельнее и крепче, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Наша финансовая система устояла. Благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, наших крупнейший финансовых учреждений. Да, у них тоже был сбой, у них было снижение. Но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением - она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе. И развитие идет уверенно", - подчеркнул он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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