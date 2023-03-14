"Марвел дистрибуция" подала иск к Hewlett-Packard Enterprise на более чем 1 млрд рублей

Причины разбирательства пока неизвестны

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Марвел дистрибуция" (юрлицо - ООО "Марвел КТ") подала иск к российскому офису американской компании по производству серверов и систем хранения данных (СХД) Hewlett-Packard Enterprise (HPE). Информация об иске более чем на 1 млрд рублей, поданном в Арбитражный суд Москвы, размещена в судебной картотеке.

Заявление "Марвел КТ" зарегистрировано в базе суда 13 марта. Сумма требований компании - порядка 1,1 млрд рублей. Причины подачи искового заявления пока неизвестны, ТАСС направил запрос в "Марвел дистрибуцию" с просьбой объяснить положение дел.

Это не первый раз, когда к российскому юрлицу Hewlett-Packard Enterprise подается крупный иск от российской компании. Так, сейчас судом рассматривается заявление OCS Distribution - дистрибьютора проектных решений и ретейл-продуктов, входящего в OCS Group (иск к HPE на 1,43 млрд рублей).

В свою очередь, системный интегратор "Комплит" (занимается созданием инженерных и IT-инфраструктур) с 26 сентября по 17 ноября 2022 года подавал три иска - на 38 млн, 75 млн и 128 млн рублей соответственно. Один из них (на 75 млн рублей) суд постановил удовлетворить в полном объеме, другой (128 млн рублей) до сих пор находится на рассмотрении, третий же (38 млн рублей) рассматривается уже в апелляционной инстанции.