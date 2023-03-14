Рост инвестиций в основной капитал в Тюменской области составил 152% за год

Рекордный прирост обеспечили местные инвесторы и сохранение мер господдержки бизнеса, сообщил губернатор Александр Моор

ТЮМЕНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Тюменской области в 2022 году составили 357,8 млрд рублей, рекордный прирост за год в 152% обеспечили местные инвесторы и сохранение мер господдержки бизнеса. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"357,8 млрд рублей инвестировано в основной капитал в Тюменской области в 2022 году: 152% по отношению к предыдущему году. Рост рекордный, это значит, что мы выбрали верную стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. Наиболее востребованные - продлили, например, субсидии на развитие лизинга оборудования", - написал Моор.

Как отметил глава региона, в 2022 году освободились новые ниши, вырос спрос на продукцию и услуги внутри страны. По словам Моора, любой инвестор может рассчитывать на поддержку как на региональном, так и на муниципальном уровне.