14 марта, 13:27,
обновлено 14 марта, 13:48
Санкции в отношении России

Путин: опасность долгосрочных последствий санкций для РФ есть, но "все будет нормально"

Как пояснил президент, опасность существует из-за того, что "на предприятиях длительного цикла требуются современное оборудование, современные разработки"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что страна не испытает последствий санкций в будущем, хотя признал, что такая опасность существует.

"Да, надо признать, что эти наши недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем", - сказал глава государства, отвечая на вопросы рабочих Улан-Удэнского авиационного завода во вторник. Он пояснил, что такая опасность существует из-за того, что "на предприятиях длительного цикла требуются современное оборудование, современные разработки".

"Но я думаю, что и здесь у нас все будет нормально", - подчеркнул Путин.

"Потому что сейчас мы внедряем новые инструменты поддержки инновационных отраслей производства: это и промышленная ипотека, это и льготирование, и создание определенных правил промышленных кластеров", - объяснил президент. По его мнению, в РФ "нужно обязательно сохранить внутреннюю конкуренцию, чтобы не замкнуться в собственном соку и чтобы потребитель чувствовал, что конкуренция, которая для прогресса очень важна, сохраняется". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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