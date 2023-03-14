В Калининградской области предложили ввести обязательное лицензирование точек продаж пива

В настоящее время на торговлю пивом лицензия в РФ не требуется

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области направили в Росалкогольрегулирование предложение о введении в России процедуры обязательного получения лицензии для возможности продажи пива в розничной точке. Об этом сообщила министр регионального контроля области Елена Серая в ходе заседания областного правительства.

"Министерство считает единственной мерой для решения этого вопроса ввести лицензирование розничной продажи пива и пивных напитков по аналогии с крепким алкоголем. Мы направляли эти предложения в Росалкогольрегулирование", - сказала она.

В настоящее время на торговлю пивом лицензия в РФ не требуется. Министр пояснила, что из-за этого, например, пивные магазины по всей территории Калининградской области открываются стихийно. "Ни мы, ни муниципальные образования не владеют информацией об открытии таких магазинов, и зачастую такие магазины осуществляют деятельность в границах запрета (зоны вблизи образовательных и учреждений здравоохранения - прим. ТАСС)", - сказала Серая.

Она отметила, что региональные власти также направили в Минпромторг России предложение ускорить введение маркировки пива во всех тарах. В настоящее время планируется, что с 1 апреля 2023 года станет обязательной маркировка продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - в прочей упаковке. Кроме того, министр сообщила, что в области считают целесообразным внести и другие изменения в 171-й Федеральный закон о регулировании оборота алкоголя, например, наделить субъекты РФ правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции и определять минимальное расстояние между точками продажи алкоголя.

В феврале глава региона Антон Алиханов подверг критике систему розничной продажи пива в стране, приводя в пример Калининград. Он отметил, что точки продаж часто располагаются с нарушениями и поставил задачу региональным чиновникам выйти с предложениями на федеральный уровень об ужесточении правил торговли пивом. Глава региона призвал ускорить внедрение маркировки пива, а также отмечал, что нужно ограничить минимальную площадь зала для торговли слабоалкогольными напитками.