14 марта, 13:31,
обновлено 14 марта, 14:10

Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК

Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин отметил, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах оборонного ведомства и для сохранения кадрового потенциала необходимо продолжать работу по повышению уровня заработной платы

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ передал министерству обороны список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая во вторник на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

"Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять", - отметил глава государства, отвечая на вопрос об отсрочке для работников ОПК.

Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах министерства обороны. "И, конечно, должен быть найден баланс между самим производством и интересами министерства обороны", - добавил Путин. По его словам, в целях сохранения кадрового потенциала необходимо продолжать работу по повышению уровня заработной платы, а также по решению жилищных вопросов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация