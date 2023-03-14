Путин заявил о рекордном урожае за всю историю РФ и РСФСР

Как отметил глава государства, объем урожая составил порядка 153-155 млн тонн

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Объем урожая в России стал рекордным за всю историю РФ и РСФСР. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

"У нас в этом году, низкий поклон сельхозпроизводителям, <…> мне министр сельского хозяйства два дня назад докладывал, [что объем урожая] уже где-то 153-155 млн тонн. Это вообще рекорд за всю новейшую историю России, да и в Советское время, разумеется, в рамках РСФСР, ничего подобного не было", - сказал Путин.