14 марта, 13:34,
обновлено 14 марта, 13:51

Путин заявил о рекордном урожае за всю историю РФ и РСФСР

Как отметил глава государства, объем урожая составил порядка 153-155 млн тонн

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Объем урожая в России стал рекордным за всю историю РФ и РСФСР. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

"У нас в этом году, низкий поклон сельхозпроизводителям, <…> мне министр сельского хозяйства два дня назад докладывал, [что объем урожая] уже где-то 153-155 млн тонн. Это вообще рекорд за всю новейшую историю России, да и в Советское время, разумеется, в рамках РСФСР, ничего подобного не было", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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