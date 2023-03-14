Путин: строительство газопровода в Китай позволит газифицировать прилегающие регионы РФ

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Строительство газопровода в направлении Китая позволит шире развивать газификацию прилегающих российских регионов, заявил глава государства Владимир Путин во вторник в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Видите, как складывалось: газовая трубопроводная система еще с Советского Союза - восток страны не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, все развивалось в европейской части. <…> У "Газпрома" есть идея соединить европейскую систему газопровода и дальневосточную систему", - сказал Путин.

"Как только окончательно сложатся договоренности с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов, это подтолкнет развитие машиностроения, развитие экономики в целом, металлургической промышленности, рабочие места", - добавил он.

Путин заявил, что строительство газопровода для экспорта в Китай позволит газифицировать Республику Бурятия.

"Если будет экспортная труба [в Китай], приличные цены на экспорт, то вот эта магистральная труба должна пройти 200 километров от Улан-Удэ примерно. <...> Тогда можно вместе с "Газпромом", с республикой, вместе с правительством России уже подумать и выработать проект газификации региона", - сказал он.

Путин отметил, что сейчас "Газпром" и его китайские партнеры разрабатывают маршруты прохождения газопровода.