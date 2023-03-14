14 марта, 13:55

"Фосагро" планирует за пять лет увеличить экспорт в Африку в два раза

Заместитель председателя совета директоров компании Александр Шарабайко напомнил, что "Фосагро" является крупнейшим поставщиком российских удобрений для африканского континента

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Компания "Фосагро" намерена увеличить экспорт своей продукции в страны Африки в два раза в течение пяти лет. Об этом заявил Александр Шарабайко, заместитель председателя совета директоров компании, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам.

"За последние пять лет мы увеличили экспорт удобрений в страны африканского континента в четыре раза. Мы готовы и далее наращивать поставки нашей эффективной продукции. <…> В наших планах в течение следующих пяти лет нарастить экспорт в Африку в два раза", - сказал он в ходе международного форума "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию", организованного РСПП.

Он напомнил, что компания является крупнейшим поставщиком российских удобрений для африканского континента - доля компании на рынке превышает 30% от всех российских поставок удобрений.

Шарабайко отметил, что Африка является одним из приоритетных направлений международного развития компании. "Наша цель в Африке очень простая, а именно - внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности всего континента", - сказал он.

О компании

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. 

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Россия
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