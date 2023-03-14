Fesco может запустить доставку цитрусовых и авокадо из Марокко в Россию в 2023 году

Также транспортная группа планирует запустить во втором полугодии первый морской маршрут по доставке грузов из Египта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco рассматривает возможность запуска в конце текущего года сезонного маршрута по доставке цитрусовых и авокадо из порта Агадир (Марокко) в порт Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в рамках международного форума РСПП "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".

"Скорее всего, до конца года мы также запустим отдельные маршруты, они будут ситуативные, сезонные из Марокко порта Агадир в порт Санкт-Петербург. <...> Из Марокко, из Агадира с грузом цитрусовых и авокадо сезонные в порты Санкт-Петербурга", - сказал он.

Также, по словам Северилова, группа планирует запустить во втором полугодии 2023 года первый морской маршрут по доставке грузов из Египта (порт Дамиетта) в российский порт Новороссийск. Fesco рассматривает возможность использования египетского порта в качестве хаба для формирования грузов из других стран Африки и дальнейшей отправки в Россию.

"По итогам проведенной работы мы уже объявили об открытии прямой морской линии из Египта из порта Дамиетта в Новороссийск. <...> Думаю, до конца года, скорее всего, на линии будет стоять 2-3 судна и с перспективной развития линии далее", - подчеркнул Северилов.

Кроме того он добавил, что Fesco продолжает развивать географию поставок. Так, группа уже поставила несколько морских линий во Вьетнам, в Индию и планирует запустить маршрут в Индонезию.

ТАСС - информационный партнер форума.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске.

В управлении группы находится более 130 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 23 транспортных судна, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.