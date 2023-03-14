14 марта, 14:26

Райффайзенбанк установит комиссию для малого бизнеса за ведение счетов в долларах и евро

Размер комиссии составит 0,03% в день

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Райффайзенбанк с 20 марта введет для клиентов из сегмента малого и микробизнеса ежедневную комиссию на остатки по счетам свыше 50 тыс. долларов или евро, сообщили ТАСС в службе поддержки этой кредитной организации.

"С 20 марта 2023 года ежедневная комиссия на остатки по счетам в долларах США и евро составит: до 50 тыс. долларов США или евро - без комиссии; больше 50 тыс. долларов США или евро - 0,03% в день", - сказал сотрудник банка.

Для физлиц уже установлена комиссия за обслуживание валютных счетов в пределах 0,5% в месяц при превышении определенного порога суммы счета. Комиссия не взимается по счетам на сумму до $20 тыс. (до $100 тыс. - для владельцев пакетов услуг "Премиальный" и "Премиальный 5"), до 10 тыс. для счетов в евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках и до 1 млн для счетов в японских иенах. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация