Саудовская Аравия заказала у Boeing 121 самолет

Сделка оценивается почти в $37 млрд

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Эр-Рияд заказал у американской аэрокосмической корпорации Boeing 121 самолет 787 Dreamliner для новой коммерческой авиакомпании Ar-Riyadh Airlines. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня компания Boeing заключила с Саудовской Аравией две сделки на производство до 121 самолета Boeing 787 Dreamliner, оснащенного самыми современными двигателями GEnex компании General Electric. Эти знаковые сделки с Саудовской Аравией - одна из них по созданию новой авиакомпании, а другая по увеличению существующего авиапарка - оцениваются почти в $37 млрд", - отметила она.

В Белом доме рассчитывают, что благодаря соглашениям будет создано более 140 тыс. рабочих мест в США. "Мы особенно рады, что Boeing смогла наконец заключить эти сделки с Саудовской Аравией после многолетних консультаций и интенсивных переговоров в последние месяцы", - добавила Жан-Пьер. "Наша администрация надеется на сотрудничество с Саудовской Аравией и всеми партнерами на Ближнем Востоке для поддержки более процветающего, безопасного и интегрированного региона, что в конечном итоге принесет пользу американскому народу", - заключила она.

В воскресенье наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил об учреждении новой авиакомпании Ar-Riyadh Airlines. Планируется, что к 2030 году воздушный перевозчик наладит сообщение с более чем 100 городами по всему миру.