На Ставрополье за два года удвоилось число предпринимателей, участвующих в ярмарках

Их количество достигло 2,2 тыс.

СТАВРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Количество предпринимателей, участвующих в ярмарках на Ставрополье, за два года увеличилось более чем в два раза. Их количество достигло 2,2 тыс., сообщил журналистам во вторник глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

"Выросло количество участников ярмарочной деятельности, если мы начинали (в 2020 году - прим. ТАСС) с 1 тыс. человек, то сейчас в ярмарках участвуют 2,5 тыс. предпринимателей. <…> Вырос товарооборот в 1,3 раза. 2,5 млрд рублей по прошлому году, действительно людям интересна эта форма реализации продукции", - сказал он.

В общей сложности на Ставрополье организовано более 500 ярмарочных площадок. Для удобства создают мини-ярмарки, их уже более 60. Расширяются площадки внутриквартальной торговли - их более 400. Также в регионе насчитывается более 5,5 тыс. объектов нестационарной торговли.

"Это обеспечивает доступность продукции, произведенной в Ставропольском крае, позволяет реализовывать продукцию с минимальной торговой наценкой. Министерство проводит мониторинг ценообразования. <…> Мы ставим задачу, чтобы цены были не выше средних по региону, в основном так и есть", - пояснил Полюбин.

В пресс-службе министерства журналистам пояснили, что развитие ярмарочной торговли позволяет также увеличивать долю местной продукции. За пять лет доля продукции производителей Ставрополья, представленной на ярмарочных площадках, выросла на 40% и достигла 70%.