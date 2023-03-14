Реальный эффективный курс рубля в феврале снизился на 5,1%

По данным регулятора, с начала 2023 года снижение составило 11,8%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в феврале 2023 года снизился на 5,1% по сравнению с январем, свидетельствуют данные Банка России.

В январе - феврале реальный эффективный курс рубля снизился на 11,8%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в феврале снизился на 5,5% по сравнению с январем, а с начала года - на 10,8%. При этом курс рубля к евро снился на 4,2% к январю, с начала года - на 10,7%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.