В Кургане планируют построить спортивный фиджитал-центр

В проект инвестируют 78 млн рублей

ТАСС, 14 марта. Власти Курганской области планируют построить первый в регионе спортивный фиджитал-центр, инвестировав в проект 78 млн рублей. Его разместят в третьем по величине городе области - Далматово, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

Такой центр совместит киберспортивные и спортивные площадки.

"В региональном управлении по физической культуре и спорту отметили, что вместо модульного спортивного зала принято решение в Далматово построить для жителей региона спортивный объект нового поколения - фиджитал-центр, аналогов которому в Курганской области нет. Более того - первый в России и мире фиджитал-центр открылся совсем недавно, 29 сентября 2022 года в городе Кемерово. <…> Там планируется оборудовать зоны Playstation, VR и компьютерную зону, также частью центра станет умная спортивная площадка, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, панна-футболом, воркаутом. У каждого посетителя центра будет формироваться индивидуальный рейтинг за счет показателей цифровой и физической активности на площадке, они будут доступны в личном профиле пользователя на веб-портале", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на создание центра запланировано направить 78 млн рублей. Жители Курганской области получат возможность заниматься и киберспортом, и физическими активностями в одном месте, что особенно актуально для гармоничного развития молодежи.

Ранее власти региона сообщали о планах сделать один из древнейших городов области - Далматово - "визитной карточкой" региона. Здесь расположен Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь, основанный преподобным Далматом Исетским в середине ХVII века на землях татарского мурзы Илигея. В наши дни он является памятником федерального значения, сюда приезжают паломники и туристы из разных регионов России. Здесь создаются спортивные и развлекательные объекты, которые также могут привлечь туристов.