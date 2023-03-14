Вексельберг предложил развивать сотрудничество РФ и стран Африки в формате межправкомиссий

По мнению бизнесмена, российско-африканское взаимодействие становится очень важным

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. России необходимо развивать сотрудничество со странами Африки в формате межправительственных комиссий. Такое мнение российский бизнесмен Виктор Вексельберг высказал в ходе организованного РСПП международного форума "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".

"Важно активизировать работу в формате межправкомиссий. При наличии поддержки правительств двух стран, выработки предложений для заключения межправсоглашений, это чрезвычайно важный инструмент", - сказал он.

По мнению Вексельберга, российско-африканское сотрудничество в настоящее время приобретает высокий уровень важности.

"Российское руководство и правительство на сегодняшний день осознало чрезвычайную важность нашей внешнеэкономической деятельности. Сегодня разнообразные институты, которые были не очень активны на африканском направлении, предлагают огромное количество инструментов <…> для того, чтобы эффективно развивать наше сотрудничество", - заявил бизнесмен.

Он также подчеркнул важность двусторонних диалогов, отметив, что в настоящее время диалоги уже эффективно выстроены и ведутся с рядом южноафриканских стран.

О российско-африканском сотрудничестве

В октябре 2022 года стало известно, что Россия рассчитывает подписать с Танзанией, Камеруном, Кенией и Сенегалом соглашения о создании межправительственных комиссий (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Как отмечал тогда директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павел Калмычек, межправительственные комиссии действуют с 17 странами Африки, при этом работа по расширению географии МПК продолжается.

Среди основных задач, которые необходимо решать для развития российско-африканского сотрудничества в текущих условиях, Калмычек отмечал расширение номенклатуры торговли, поиск новых логистических цепочек, налаживание межбанковского сотрудничества, участие в инфраструктурных проектах.