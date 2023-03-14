США и ЕС намерены в марте провести обзор работы потолка цен на российские нефтепродукты

Как заявили в американском Минфине, Евросоюз хочет понизить потолок на $5

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов и Евросоюза проведут в марте обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты, при этом ЕС может понизить его на $5. Об этом сообщил во вторник помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис.

"Европа обязалась пересмотреть предельную цену [на нефтепродукты РФ] в марте, о чем проинформировала Международное энергетическое агентство (МЭА - прим. ТАСС)", - отметил он, выступая в Американском предпринимательском институте. Харрис добавил, что в ходе этого процесса Брюссель может понизить лимит на $5.

"Таким образом, если рыночная цена составляет $50, то это означает скидку в $2 или $3. Это были европейские обязательства. Соединенные Штаты, согласившись на лимиты на нефтепродукты, взяли на себя обязательство рассмотреть в марте вместе с остальными странами Группы семи лимит цен на нефть, но не брать на себя обязательства по корректировке лимита цен. Мы ждем от МЭА их оценки", - указал он.