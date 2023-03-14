Meta планирует сократить 10 тыс. сотрудников

Глава компании Марк Цукерберг отметил, что целью новой волны сокращений является улучшение финансовых показателей в сложных условиях

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Компания Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России Facebook и Instagram) намерена сократить 10 тыс. сотрудников. Об этом во вторник сообщил глава компании Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

Согласно данным германской аналитической компании Statista, по состоянию на декабрь 2022 года в компании работало 86 482 штатных сотрудника.

"В целом мы ожидаем сокращения размера нашей команды примерно на 10 тыс. человек и закрытия около 5 тыс. дополнительный открытых вакансий, которые мы еще не наняли", - говорится в опубликованном сообщении.

Цукерберг отметил, что целью новой волны сокращений является улучшение финансовых показателей в сложных условиях. Объявление об увольнениях и реструктуризации ожидается в конце апреля.

В ноябре прошлого года Meta в рамках массового сокращения кадров объявила о намерении избавиться от 11 тыс. сотрудников. Жесткие условия на рынке из-за уменьшения бюджетов рекламодателей, а также рост популярности других соцсетей, в частности китайской TikTok, стали причиной увольнений. В конце сентября 2022 года компания прекратила нанимать новых работников и стала минимизировать расходы.