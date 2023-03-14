Путин назвал Улан-Удэнский авиазавод флагманом отечественного вертолетостроения

Глава государства подчеркнул, что предприятие работает как на гражданскую сферу, так и на оборонную

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) - это флагман российского вертолетостроения, и его вклад в достижение Россией победы очень велик, отметил президент РФ Владимир Путин во вторник в беседе с сотрудниками предприятия.

Глава государства обратил внимание, что сейчас это современное производство, которое выпускает замечательные машины, востребованные и на мировых рынках, и внутри страны - "причем как на гражданке, так и для министерства обороны".

"И линейка расширяется, что очень здорово. Новые материалы, новые усовершенствованные двигатели, новая авионика - просто прекрасно! Хорошая школа, предприятие отличное. Так что я вас с этим поздравляю - что вы работаете на таком предприятии. Конечно, это же флагман отечественного вертолетостроения, поэтому здорово!" - похвалил президент.

Он указал, что У-УАЗ работает много десятков лет, обладает хорошими компетенциями и традициями. Как заметил Путин, "чего здесь только ни строили из авиационной техники - все: и вертолеты, и самолеты".

"У вас все-таки особое предприятие, которое работает и на гражданскую сферу, и на оборонку, причем с 1939 года. Поэтому ваша роль в том, чтобы победа была обеспечена - она особая и очень высокая. Надеюсь на нашу с вами совместную коллективную и эффективную работу", - сказал он в ответ на вопрос одного из работников, как они могли бы помочь своей стране "победить и принести мир в каждый дом".

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на заводе построили более 8,5 тыс. летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2.