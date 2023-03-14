Шольц заявил, что в ФРГ нет причин для серьезного беспокойства из-за банкротства банка SVB

По словам канцлера, германские органы финансового надзора ведут "тщательный мониторинг ситуации"

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рекомендовал германским вкладчикам сохранять спокойствие на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. С таким заявлением он выступил во вторник в Берлине.

По словам канцлера, германские органы финансового надзора ведут "тщательный мониторинг ситуации". "Это лучшее, что можно сделать для обеспечения надежности вкладов. В этом плане в Германии нет причин для серьезного беспокойства", - заявил он.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.