В Приамурье на двух перегонах БАМа построят 35 км двухпутной железной дороги

Работы выполнят в ходе второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность линии до 44 пар поездов в сутки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 марта. /ТАСС/. Двухпутную железную дорогу протяженностью 35,2 км построят на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Приамурье. Работы проведут в ходе второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог и затронет два разъезда в Тындинском районе, сообщили во вторник на сайте Группы компаний 1520.

"Бамстроймеханизация" (входит в Группу компаний 1520) переустроит разъезды Челябинский и Мостовой на БАМе в двухпутные вставки. Для этого здесь построят 35,2 км вторых путей. Работы - часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог", - говорится в сообщении.

Разъезды расположены на перегонах Талума - Дюгабуль - Ункур линии Хани - Тында. Сейчас на объектах готовят земляное полотно под пути и монтируют искусственные сооружения. Общий объем земляных работ превысит 620,7 тыс. куб. м. Из них 470,6 тыс. куб. м охлаждающей наброски, которая позволит сохранить вечную мерзлоту в основании насыпи и стабилизировать железнодорожный путь.

В ГК 1520 ТАСС сообщили, что в результате модернизации пропускная способность линии возрастет с 30 до 44 пар поездов в сутки, здесь можно будет перевозить до 55,8 млн тонн грузов в год. Также по линии смогут проходить тяжеловесные поезда весом до 7,1 тыс. тонн.

Программа развития Восточного полигона реализуется на Дальневосточной железной дороге с 2013 года. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба призван обеспечить рост грузопотока к морским портам, увеличить объемы транзитных контейнерных перевозок.

Группа компаний 1520 - один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, главные компетенции которого сосредоточены в сфере проектирования и строительства железных дорог. География деятельности ГК 1520 - это все пространство русской железнодорожной колеи шириной 1520 мм, от Балтики до Тихого океана.