Путин: нужно в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье

Глава государства назвал решение давно назревшим

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу в ближайшее десятилетие обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье.

"Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край", - сказал глава государства, открывая совещание о реализации программ развития дальневосточных городов во вторник.

Президент отметил, что на основе экологически чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос. "Разумеется, все планы по развитию экономики и социальной сферы городов, о которых я сказал, должны строиться с учетом этих важнейших изменений", - обратил внимание глава государства.

Путин также считает, что мощным стимулом развития городов должно стать такое обновление инфраструктуры, которое не ограничивается городской чертой, а позволит городам более активно включиться в экономическую жизнь страны, выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами. "В целом, нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться", - сказал он.

Таким образом, по мнению президента, удастся добиться комплексного эффекта: и разгрузить морские порты Дальнего Востока, и повысить связанность территорий РФ, и дать дополнительный импульс региональным экономикам для создания дополнительных рабочих мест и открытия новых производств. Путин привел в пример Читу, где для реализации указанных планов потребуется развитие федеральной инфраструктуры, включая пункты пропуска на границе, также будет необходимо строительство производственно-логистического центра.