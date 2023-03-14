РФРИТ предложил расширить программу продвижения ПО за счет средств от оборотных штрафов

Необходимый объем средств для поддержки генеральный директор фонда Александр Павлов не уточнил

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) попросил Совет Федерации рекомендовать правительству выделить финансирование на масштабирование программы по продвижению отечественного программного обеспечения на зарубежные рынки и на новые территории РФ, в том числе за счет внебюджетных источников, таких как доход от выплаченных оборотных штрафов с зарубежных IТ-компаний, нарушающих российское законодательство. С таким предложением выступил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов в ходе круглого стола в Совете Федерации "О государственной поддержке развития российского рынка облачных сервисов и инфраструктуры".

"У нас есть инструмент по популяризации ПО. <...> Мы совместно с площадками по продвижению, таких как "Яндекс", "ВКонтакте" обучаем IТ-компании упаковывать свои продукты, продвигать их в сети "Интернет", и сразу же даем грант в размере до 1 млн рублей на то, чтобы такую маркетинговую компанию профинансировать. <...> Будем здесь также просить поддержки на ее масштабирование, и также с использованием внебюджетных источников, таких как оборотные штрафы с зарубежных IТ-компаний, которые нарушают российское законодательство", - сообщил Павлов.

Необходимый объем средств для поддержки Павлов не уточнил.

РФРИТ начал в пилотном режиме принимать заявки на софинансирование продвижения российского ПО в интернете в сентябре 2022 года, сообщал замглавы Минцифры Максим Паршин. Продукт должен быть зарегистрирован в Едином реестре российского ПО, сумма гранта составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей. Всего возмещается до 80% подтвержденных расходов на контекстную и таргетированную рекламу.

В феврале 2023 года Корпорация Apple оплатила наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ штраф по делу с "Лабораторией Касперского" за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS в размере 906 млн рублей, сообщала пресс-служба ФАС.