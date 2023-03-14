В Wildberries опровергли информацию о забастовке сотрудников

В компании отметили, что пункты выдачи маркетплейса продолжают работать в штатном режиме

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пункты выдачи маркетплейса Wildberries продолжают работу в штатном режиме, информация о возможной забастовке не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Информация о закрытии пунктов выдачи, и уж тем более о "забастовках" не соответствует действительности. Пункты продолжают работу в стандартном режиме", - сообщил представитель компании.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries планируют устроить забастовку с 15 марта из-за штрафов, которые они должны заплатить компании.