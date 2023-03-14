Экопромпарк в Челябинской области будет перерабатывать 41 тыс. тонн отходов во вторсырье

Строительство начнется в 2023 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Предприятия экопромышленного парка в Челябинской области после 2024 года будут перерабатывать до 41,4 тыс. тонн пластиковых отходов и текстиля ежегодно. Строительство начнется в этом году, сообщает во вторник пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Экопромышленный парк будет построен в Челябинской области в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". Его резидентам РЭО окажет меры поддержки. Финансирование может быть обеспечено за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе "зеленых". Желание стать резидентами экопромышленного парка уже выразили организации ООО "Сансара", ООО "Символ", ООО "Чистый Челябинск", ООО "Новаполимер", ООО "Немузеймусора". Мощность переработки на этих предприятиях может составить 41,4 тыс. тонн в год. Стоимость объектов оценивается в 1,5 млрд рублей", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, по проекту "Сансары" РЭО входит в уставный капитал компании и готов его финансировать за счет облигаций после того, как проект пройдет государственную экспертизу. Сумма финансирования проекта будет определена после завершения проектирования, оценивается примерно в 1,45 млрд рублей. "Сансара" в создаваемом экопромышленном парке планирует перерабатывать в год 23 тыс. тонн пластиковых отходов. "Символ" планирует создать предприятие по регенерации полимеров мощностью 3 тыс. тонн в год. "Чистый Челябинск" намерен заниматься утилизацией плавающего и тонущего пластика в объеме 8,4 тыс. тонн в год, а "Немузеймусора" - утилизацией текстильных изделий в объеме 2 тыс. тонн в год. "Новаполимер" создаст производство по регенерации полимеров мощностью 5 тыс. тонн в год.

"Территорией для создания экопромышленного парка в Челябинской области определен Миасский городской округ. Для этих целей из федерального бюджета уже выделено 1,2 млрд рублей. К строительству экопромышленного парка планируется приступить в текущем году. Хочу подчеркнуть, что экопромышленный парк - современный федеральный проект, максимально безопасный и экологичный. Коммунальные отходы поступать на данную площадку не будут - сюда будут привозить только чистое вторсырье, пригодное для дальнейшей переработки. Кроме того, объект предполагает также создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в местный бюджет", - добавил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Создание экопромышленных парков

Всего в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" до конца 2024 года будут построены восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. В них разместятся предприятия по утилизации вторсырья, в год будет вовлекаться в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов. Объем инвестиций в инфраструктуру каждого экопромпарка оценивается в 1 млрд рублей. Правительство РФ профинансирует на 9,4 млрд рублей развитие инфраструктуры парков: электро-, газо- и водоснабжение, водоотведение, дороги, научно-технический центр.