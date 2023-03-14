Эксперт: РФ может обеспечить себя новыми лекарствами, хотя часть испытаний приостановлена

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил, что разрабатывается механизм проведения выездных инспекций клинических исследований, проводимых за рубежом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия может обеспечить себя инновационными лекарствами, несмотря на приостановку рядом зарубежных фармацевтических компаний клинических исследований в РФ. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Он прокомментировал информацию о том, что в России приостановлена треть международных клинических испытаний.

"Отказ некоторых производителей от проведения исследований на российской базе или базе других стран ЕАЭС может иметь для весьма негативные последствия для самих производителей, связанные с потерей рынка. При этом у государства есть широкий набор инструментов - вплоть до принудительного лицензирования - чтобы обеспечить пациентов в России необходимыми инновационными лекарствами", - сказал он.

Кроме того, разрабатывается механизм проведения выездных инспекций клинических исследований, проводимых за рубежом. Такие инспекции позволят признавать результаты зарубежных клинических исследований в тех случаях, когда их проведение в РФ или странах ЕАЭС невозможно. По результатам российский регулятор сможет принять решение о регистрации такого препарата, подтверждая его качество и безопасность для пациента, отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в России созданы нормативная база и все необходимые условия для проведения клинических исследований лекарственных препаратов. Все крупнейшие мировые игроки фармацевтической отрасли об этом знают, многие из них продолжают успешно проводить в РФ свои клинические исследования.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на опрос Ассоциации организаторов клинических исследований сообщила, что из 124 международных многоцентровых клинических исследований лекарств, разрешенных Минздравом в прошлом году в России, не будут проводиться как минимум 43. Чаще всего ММКИ в России проводят зарубежные компании с целью регистрации инновационных лекарств. При этом ряд крупных международных фармкомпаний весной прошлого года объявили о приостановке новых клинических испытаний в РФ и прекращении набора пациентов на текущие исследования, напомнило издание.