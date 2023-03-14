Путин назвал строительство жилья в дальневосточных городах одной из главных задач

При этом глава государства указал на необходимость развития региона в целом

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Строительство жилья в дальневосточных городах является одной из главных задач, которая должна решаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Одна из сотрудниц завода обратила внимание президента на необходимость развития жилищной инфраструктуры в шаговой доступности от предприятия, чтобы у молодого населения республики не было желания уезжать. "Отток существует, и губернатор [Алексей Цыденов] мне сейчас об этом говорил, особенно касается это молодых людей. Для меня неожиданно было - люди едут учиться куда-то там, в европейскую часть, приезжают, а после того как здесь какое-то время проводят, опять уезжают", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что для того, чтобы этого не происходило, нужно прежде всего создавать интересные, качественные, перспективные рабочие места, виды деятельности, которые бы захватывали человека.

"Для удержания, конечно, может быть такое примитивное административное слово, для закрепления людей, конечно, нужно строить жилье. Одна из главных задач, которая должна решаться", - указал он. "Мы сюда и приехали с коллегами для того, чтобы пообсуждать вопросы развития основных городов дальневосточной части страны. Уже одна программа у нас работает на Камчатке, сейчас речь пойдет еще о пяти городах, в том числе и Улан-Удэ. Это самые разные направления развития", - сказал президент. Путин отметил, что в рамках программы часть средств будет выделена на арендное жилье, в том числе и для данного предприятия.

"Но только одним жильем арендным либо другой формой собственности не обойтись", - сказал он. Путин указал на необходимость развития региона в целом. "Чтобы социальная сфера развивалась: детские сады, ясли, школы, спортивные сооружения, объекты культуры - все это должно вместе развиваться, - добавил он. - Эта программа, о которой мы сейчас будем говорить, которую будем внедрять, потому что в целом она уже подготовлена, она как раз на это и рассчитана. Что касается Улан-Удэ, то на ближайшие несколько лет до 2030 года дополнительно на развитие Улан-Удэ будет выделено 150 млрд рублей".