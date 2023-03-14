Совет директоров "Сибура" рекомендовал дивиденды за 2022 год в 9,2 рубля на акцию

Решение о выплате дивидендов примут на годовом собрании акционеров, которое планируют провести 17 апреля в заочной форме

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Сибура" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2022 года в 9,2 рубля на одну акцию, следует из сообщения компании.

Решение о выплате дивидендов будет принято на годовом собрании акционеров, которое планируется провести 17 апреля в заочной форме.

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 28 апреля.

Дивидендная политика "Сибура" предполагает минимальный размер дивидендных выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Новая политика применяется с отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2020 года.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.