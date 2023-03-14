Алтайский край предложил Индии закупать у региона растительное масло

Сельхозпроизводители края стали участниками выставки аграрно-промышленного комплекса в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Алтайский край предлагает индийским партнерам оптовые закупки производимого в регионе растительного масла. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Официальная делегация российского региона находится с визитом в Индии. Сельхозпроизводители Алтайского края принимают участие в выставке аграрно-промышленного комплекса в Нью-Дели.

"Мы производим много растительного масла и предлагаем его, причем разное - и подсолнечное, и рапсовое, и льняное. Готовы рассмотреть партнерские отношения с оптовыми покупателями в Индии", - сказал Снесарь.