В Липецке построят физкультурно-оздоровительный комплекс с водными аттракционами

Объем инвестиций в проект превысит 500 млн рублей

ЛИПЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Первый в регионе физкультурно-оздоровительный комплекс с водными аттракционами появится в Липецке за счет средств инвестора. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Игорь Артамонов по окончании церемонии подписания инвестиционного соглашения между правительством региона, администрацией областного центра и компанией "Донатор".

"Объем инвестиций в проект, который будет реализован в Молодежном парке города Липецка, превысит 500 млн рублей, будет создано свыше 100 рабочих мест, сроки строительства и ввода в эксплуатацию - до конца 2026 года", - сказал Артамонов. Он пояснил, что в новом физкультурно-оздоровительном комплексе запроектированы водные аттракционы, джакузи, детская зона, а также 15 бань и саун различных видов и комплектаций, 4 бассейна, 3 из которых круглогодичные, а также кабинеты релакса и массажа, откроется кафе. Как ожидается, пропускная способность нового комплекса в будни составит 1,2 тыс. человек, в выходные - до 2,5 тыс. человек.

"Очень интересный проект - в регионе таких пока нет, надеюсь, понравится и липчанам, и гостям города, инвестор хорошо себя зарекомендовал - уже построил такой комплекс в Калуге", - заметил Артамонов, выразив уверенность в том, что инвестор "так же хорошо выполнит свои обязательства и в Липецке".