В Крыму благодаря 54 новым туристическим проектам создадут около 2 тыс. рабочих мест

В реализацию проектов будет вложено почти 242 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Реализация 54 туристических проектов с объемом заявленных инвестиций почти 242 млрд рублей, начатая в Крыму в 2022 году, позволит создать почти 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила во вторник в ходе международной туристической выставки "Интурмаркет-2023" директор офиса информации и маркетинга Корпорации развития Республики Крым Елена Юрченко.

"Только за 2022 год, наш самый сложный для России в мировом отношении год, 54 новых проекта [запустили]. Объем заявленных инвестиций - почти 242 млрд рублей. Проекты гарантируют нам почти 2 тыс. рабочих мест и около 55 млрд рублей предполагаемых налогов в республиканский бюджет", - сказала Юрченко.

Говоря об инвестициях в сферу туризма, она отметила, что сейчас корпорация сопровождает 59 проектов на общую сумму 153 млрд рублей. Наиболее крупными проектами являются создание нового курорта в Евпатории с объемом инвестиций около 60 млрд рублей и строительство курортных комплексов в городе Саки стоимостью 16 млрд рублей.

По итогам 2021 года Крым в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период - республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год. При этом в 2022 году в регионе отдохнули на 30% меньше туристов.

В марте 2021 года президент России Владимир Путин определил задачей привлечение 1 трлн рублей частных инвестиций в экономику Республики Крым и города Севастополя. Фактический объем вложенных инвестиций за 2021 год превысил 13,8 млрд рублей. Всего на территории республики реализуются 254 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд рублей. Фактически уже вложено более 123 млрд рублей.