Трутнев попросил Путина ввести для ДФО коэффициент учета региональных особенностей

Полпред президента России в ДФО также попросил позволить использовать для программы "Дальневосточный квартал" механизм комплексного развития территорий и софинансирования их подготовки

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой ввести для Дальнего Востока коэффициенты учета региональных особенностей при распределении средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию инфраструктуры.

"Есть факторы, которые сдерживают развитие Дальнего Востока, - это высокая стоимость стройматериалов в удаленных районах, сложная логистика, высокая сейсмическая активность. В этой связи прошу вас в рамках поставленных задач поддерживать следующие предложения: ввести для Дальнего Востока коэффициенты учета региональных особенностей, включая транспортную доступность, сейсмику, при распределении средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию инфраструктуры", - сказал он на совещании о реализации программы развития дальневосточных городов во вторник.

Трутнев также попросил разрешить использовать для программы "Дальневосточный квартал" механизм комплексного развития территорий и софинансирования их подготовки.

Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году главе государства показали мастер-план Петропавловска-Камчатского, на его реновацию выделяют 149 млрд рублей.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что до следующего ВЭФ Путину планируют показать планы развития всех дальневосточных городов, участвующих в программе, а на самом форуме в сентябре 2023 года доложат об основных мастер-планах - Хабаровска и Владивостока.