В Забайкалье планируют создать кампус для центра подготовки инженеров горной отрасли

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что создание кампуса будет трансформационным проектом не только для города, но и всего региона

ТАСС, 14 марта. Центр подготовки инженеров горной отрасли для всего Дальнего Востока и кампус для студентов планируют создать в Забайкалье в ходе реализации мастер-плана Читы. Проект презентовали во вторник в столице Забайкалья главе Минвостокразвития Алексею Чекункову, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Алексею Чекункову презентовали концепцию межвузовского кампуса, который планируется построить в Чите. Отдельный "городок" с учебными центрами, общежитиями, лабораториями может стать точкой притяжения для студентов со всей России, центром подготовки инженеров горной отрасли для всего Дальнего Востока", - сообщили в пресс-службе.

Ранее проект нового кампуса Забайкальского госуниверситета и Горной академии был представлен помощнику президента РФ Максиму Орешкину и министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

"Мы хотим расширить число специальностей по подготовке кадров для добычи твердых полезных ископаемых. Сейчас горной отрасли необходимы энергетики, механики, машиностроители, инженеры-экологи, инженеры по безопасности производства, специалисты по внутренней логистике", - приводит пресс-служба слова и. о. ректора Забайкальского государственного университета Оксаны Мартыненко.

Чекунков отметил, что создание кампуса будет трансформационным проектом не только для города, но и всего региона. Он обратил особое внимание на профориентационную работу по привлечению школьников на горные специальности, а также целевую подготовку кадров по направлению от горнодобывающих предприятий.

Строительство кампуса входит в мастер-план развития Читы. Также в него вошли мероприятия по газификации населенного пункта, реконструкции дороги, которая связывает разные части города, реновацию центра столицы Забайкалья, ряда культурных и спортивных объектов. Ранее Чекунков сообщал в своем телеграм-канале, что мастер-план развития Читы - один из наиболее масштабных, с общим объемом предложений по созданию и реконструкции объектов под 200 млрд рублей.