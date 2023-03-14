В Госдуме настаивают на применении льготной ставки НДС к семенам для посева

Предприниматели обеспокоены появлением определения Верховного суда, в соответствии с которым одним из основных критериев для применения льготной ставки НДС в размере 10% является возможность употребления семян исключительно в пищу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов ("Единая Россия") обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с письмом, в котором просит разобраться с вопросом применения к семенам для посева пониженной ставки НДС 10%. Об этом он рассказал с беседе с ТАСС.

Предприниматели обращают внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ предусмотрена возможность применения льготной ставки НДС в размере 10% к операциям по реализации товаров, перечни которых определены постановлением правительства, говорится в письме. "По мнению аграриев, указанная пониженная ставка НДС вполне оправдана, поскольку селекция и семеноводство имеют особое значение в сельском хозяйстве и играют одну из ключевых ролей в растениеводстве и животноводстве", - говорится в документе.

Вместе с тем предприниматели обеспокоены появлением определения Верховного суда от 17.06.2022 года, в соответствии с которым одним из основных критериев для применения льготной ставки НДС в размере 10% является возможность употребления семян исключительно в пищу. "Соответственно, протравленные семена, предназначенные для выращивания, несмотря на соответствие кодов перечню, признаны непродовольственным товаром", - говорится в обращении.

Это определение доведено до сведения налоговых инспекций, которые на его основании стали выносить решения о невозможности применения ко всем реализованным семенам для посева пониженной ставки НДС, чего ранее не было. "Аграрии полагают, что, в текущей ситуации существует высокая доля вероятности того, что потребуется рекалькуляция НДС за три предыдущих года, в результате которой организации понесут значительные убытки в сумме недоплаченного налога на добавленную стоимость за весь указанный период. Сложившаяся неоднозначность толкования ставки НДС для посевного материала несут в себе риск того, что в ходе их реализации будут применяться различные ставки, что может привести к дестабилизации российского рынка, что особенно опасно при подготовке и проведении посевной кампании 2023 года", - указывает депутат.

В связи с этим Кузнецов просит министра "дать поручение соответствующему структурному подразделению проанализировать обоснованность опасений аграриев, и в случае наличия оснований предпринять меры для оперативного разрешения сложившейся ситуации в интересах агропромышленного комплекса".