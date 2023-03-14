Мировой суд Москвы 4 апреля рассмотрит дело об утечке персональных данных у "Спортмастера"

Компании может грозить штраф до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Спортмастер" по статье об утечке персональных данных пользователей, судебное заседание назначено на 4 апреля. Это следует из картотеки участка № 52 на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Дело будет рассматриваться по статье "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных" Кодекса об административных нарушениях. По этой статье компании может грозить штраф до 100 тыс. рублей.

В начале января ретейлер "Спортмастер" подтверждал утечку данных клиентов. Тогда компания отмечала, что она не включала платежную информацию покупателей, ретейлер проводил проверку и уведомил Роскомнадзор.