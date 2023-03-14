Минфин не готовит выпуск "патриотических" облигаций

В ведомстве отметили, что дополнительных инструментов для инвестиций не требуется

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минфин РФ не предлагал и не планирует выпускать "патриотические" облигации, дополнительных инструментов для инвестиций не требуется, сообщили в министерстве.

"Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется", - отметили в Минфине.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ в рамках Стратегии развития финрынка до 2030 года разрабатывает добровольную Программу долгосрочных сбережений, которая позволит гражданам получать дополнительный доход к госвыплатам после выхода на пенсию. В частности, средства граждан будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. При этом программа предусматривает страхование внесенных средств государством (по аналогии с банковскими вкладами) на сумму 2,8 млн рублей.