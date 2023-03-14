Silicon Valley Bank и Signature Bank ранее объявили о банкротстве

ТАСС, 14 марта. Рейтинговое агентство Moody's понизило до негативного прогноз по банковской системе США после банкротства банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Об этом во вторник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление агентства.

"Мы изменили наш прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить стремительное ухудшение в операционной среде после изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и краха SVB и SNY", - цитирует телеканал релиз Moody`s.

Калифорнийский Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет, в котором сообщила о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank. Банк являлся одним из наиболее известных кредиторов американских стартапов, а также компаний IT-сферы и здравоохранения, занимая 16-е место по величине активов в стране. Таким образом, его крах стал самым значительным в США после кризиса 2008 года.

Также 12 марта 2023 года Минфин США сделал с ФРС и Федеральной корпорацией страхования вкладов совместное заявление, согласно которому регулятором штата Нью-Йорк было принято решение о закрытии Signature Bank для исключения системных рисков. В соответствии с заявлением американских ведомств и регуляторов предполагается, что акционеры SVB Financial Group и Signature Bank, а также некоторые держатели необеспеченных долговых ценных бумаг не получат возмещения.