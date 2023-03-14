Кабмин рассматривает возможность строительства СПГ-завода у Ковыктинского месторождения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство рассматривает возможность строительства СПГ-завода рядом с Ковыктинским месторождением для газификации региона. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы точно поддерживаем, что нужно в виде СПГ заходить [в Северобайкальск]. Есть два варианта - это строительство рядом с Ковыктинским месторождением завода по производству СПГ с поставками СПГ в Северобайкальск и в Байкальск. Второй вариант - это Иркутская нефтяная компания со своих месторождений, если посчитаем более экономичный вариант, который будет для региона", - сказал он.