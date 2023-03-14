Глава Бурятии заявил, что реализация мастер-плана Улан-Удэ потребует более 300 млрд рублей

Главной задачей проекта является исторический центр города, где планируется построить студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов, работающих в городе

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Реализация мероприятий по мастер-плану Улан-Удэ потребует более 300 млрд рублей. Об этом доложил во вторник президенту РФ Владимиру Путину глава региона Алексей Цыденов.

"Сумма финансирования мастер-плана за счет федерального бюджета до 2030 года - порядка 150-157 млрд рублей. Внебюджетных средств - порядка 152 млрд рублей", - сказал Цыденов во время совещания в Улан-Удэ, посвященного развитию дальневосточных городов.

Президент отметил, что знаком с тем, какую работу провели власти Бурятии совместно с правительством РФ по подготовке мастер-плана. "Максим Станиславович Орешкин (помощник президента РФ - прим. ТАСС) мне вчера подробно, уже поздно вечером, рассказывал о том, какая здесь проводилась работа", - сказал Путин.

В 2021 году президент России поручил подготовить мастер-планы развития дальневосточных городов, в том числе в Бурятии. Региональные власти в сотрудничестве с кабмином РФ и под контролем вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева подготовили мастер-планы реновации не только Улан-Удэ, но и города на Байкало-Амурской магистрали - Северобайкальска. Реализация проектов в двух городах рассчитана до 2030 года.

Обновление Улан-Удэ

Проект мастер-плана Улан-Удэ, где живут около 500 тыс. человек, впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года.

"Ядром" мастер-плана столицы Бурятии является исторический центр города, там планируется построить студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов, работающих в Улан-Удэ. Одна из главных задач проекта - развитие международного сотрудничества с Монголией. "В студенческом городке будут размещены учебные корпуса и общежития, технопарк, конгресс-центр, физкультурно-оздоровительный центр, - пояснили ТАСС в правительстве региона. - Также предусмотрено возведение учебного корпуса и общественно-деловой зоны на берегу озера Байкал".

Стоимость кампуса, по словам Цыденова, - 13,3 млрд рублей. "Это один из самых скромных кампусов в России. Прошу поддержку нашему проекту, чтобы он был в формате ФАИПа (федеральной адресной инвестиционной программы - прим. ТАСС), и мы могли его в ближайшее время довести до конца", - сказал Цыденов на совещании.

Там же, в центре Улан-Удэ, по мастер-плану предусматривается обустройство набережных рек Уда и Селенга, строительство зданий для Национального музея Бурятии, театра "Байкал" и Центра Восточной медицины. Проект включает и реализацию дизайн-кода центральных улиц столицы республики. Кроме центра планируется благоустроить и застроить новым жильем территорию "Батарейка", которая входит в ансамбль места основания города, еще две локации, которые будут преображены: территория комплексного развития "Белый лебедь" в самом крупном спальном районе города - Октябрьском и микрорайон "Загорск", рядом с Улан-Удэнским авиационным заводом.

В инфраструктурный блок мастер-плана входит строительство путепроводов через железнодорожные пути, завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, строительство и ремонт трамвайных путей, приобретение подвижного состава и переход частного сектора с печного на электрическое отопление - для улучшения экологической обстановки.

Город на севере Байкала

Главная идея мастер-плана Северобайкальска, где живут около 24 тыс. человек, - развитие населенного пункта как опорного транспортного и сервисного центра в западной части Байкало-Амурской магистрали, в целом Восточного полигона. "Также в центре идеи - туризм и сохранение экологии Байкала", - сообщили ТАСС в правительстве Бурятии.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, Северобайкальск - одновременно опорный центр западного БАМа и самый крупный город на Байкале, при этом город отрезан от Байкала железнодорожными путями, и одна из основных задач - вернуть городу Байкал путем модернизации путепровода и благоустройства пешеходных маршрутов.

"Задача - создать для жителей БАМа новые рабочие места, построить новое жилье, обновить коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру, чтобы молодежь могла получать профильное образование, - доложил президенту на совещании по видеосвязи Чекунков. - Реализация мастер-плана сделает город более комфортным для жителей и привлекательным для туристов, улучшит транспортную доступность - по воздуху и по воде. По мастер-плану до 2030 года должны быть реализованы 19 проектов с инвестициями 26,7 млрд рублей".

Для решения кадрового вопроса и снижения миграционного оттока в мастер-плане Северобайкальска предусмотрено благоустройство городских территорий, строительство новой школы на 450 мест и большого стадиона, реконструкция центральной котельной, ремонт водозабора, создание высокотехнологичного образовательно-научного кампуса и детского оздоровительного лагеря федерального уровня. Еще один пункт - строительство и ремонт причалов для развития туризма на северном берегу Байкала.