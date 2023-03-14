На Сахалине оценили стоимость реконструкции причалов Корсаковского порта

Глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что на эти цели потребуется более 20 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Потребность Сахалинской области в федеральных средствах на реконструкцию причальных сооружений глубоководного Корсаковского порта превышает 20 млрд рублей. Об этом глава региона Валерий Лимаренко сообщил президенту РФ Владимиру Путину на совещании в Улан-Удэ по развитию дальневосточных городов.

"Прошу вас поддержать нас и дать поручение о выделении [из] федерального бюджета 9,4 млрд рублей на реконструкцию причальных сооружений, принадлежащих "Нацрыбресурсу", и 11 млрд рублей - на реконструкцию причальных сооружений, принадлежащих Росморпорту. В текущем году мы, во второй половине года, уже можем приступить непосредственно к работам, нам потребуется около 2 млрд рублей. Для нас это историческое событие, <…> глубоководный Корсаковский порт - это ключ к развитию Сахалина", - доложил Лимаренко.

Он уточнил, что на территории порта планируется разместить рыбоперерабатывающие мощности - до 1 млн тонн рыбной продукции в год. Это изменит логистику рыбной отрасли. Сырье будет доставляться на российский берег, перерабатываться и экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Южно-Сахалинская городская агломерация

Города на юге Сахалина - Корсаков, Аниву и Южно-Сахалинск - планируют объединить в агломерацию. Благодаря этому в регионе появится единое экономическое, производственное и рекреационное пространство с развитыми транспортными артериями.

Начнется развитие агломерации с реконструкции порта Корсаков. На это планируется потратить около трех лет. Порт модернизируют, проведут работу по углублению дна, включат в состав два рыбоперерабатывающих завода, терминал для перевалки и хранения контейнеров и производство маломерных судов из композитных материалов.

Также мастер-план подразумевает комплексное развитие территорий. Сахалинские власти намерены создавать новую социальную инфраструктуру, строить жилье, развивать транспортные сети - расширятся автодороги, будет модернизирована железнодорожная сеть и создан авиационный хаб.