Цыденов заявил, что часть Улан-Удэ необходимо перевести на электроотопление

Для проведения работ уже рассчитаны и выбраны районы с учетом влияния на экологию и наличия наиболее изношенных сетей, уточнил глава Бурятии

ТАСС, 14 марта. Часть Улан-Удэ необходимо перевести на электроотопление. С таким предложением глава республики Алексей Цыденов обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по развитию дальневосточных городов.

"Частный сектор в количестве 26 тыс. домов как первый этап предлагается перевести на электроотопление. <…> Поскольку мы не газифицированы, оптимальный вариант - это электроотопление", - сказал Цыденов, отметив, что были опробованы различные варианты, в том числе пеллеты и бездымный уголь, которые не подходят для печного отопления. По его словам, уже рассчитаны и выбраны районы с учетом влияния на экологию и наличия наиболее изношенных сетей.

По информации главы республики, непосредственно в Улан-Удэ насчитывается более 45 тыс. частных домов, которые топятся дровами и углем. Также в городе 144 муниципальных и ведомственных котельных и порядка 2,9 тыс. малых угольных котлов в складских производственных торговых объектах. "При этом по центральному теплоснабжению многоквартирных домов и по электрообеспечению город также не сбалансирован, и череда серьезных аварий за последние годы ставили город на грань выживания", - сказал он. Он предложил завершить строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2, обеспечить модернизацию тепловых сетей.

Столица Бурятии расположена в котловине, окруженной холмами, что создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Каждую зиму в городе регистрируется превышение предельно допустимых концентраций по бензапирену в несколько десятков раз - из-за печного отопления домов частного сектора, работы небольших котельных и большого количества автомобилей.

В Бурятии разрабатываются мастер-планы двух городов: столицы республики - Улан-Удэ с населением около 500 тыс. человек и Северобайкальска, где живут около 24 тыс. человек. Реализация мастер-плавно рассчитана до 2030 года. В центре идеи реновации Улан-Удэ - решение проблем с загрязнением воздуха, развитие транспортной инфраструктуры, строительство современных жилых кварталов в центре на набережной города, возведение международного межвузовского кампуса, Национального музея Бурятии, зданий для театра "Байкал" и Центра восточной медицины.

Задачи мастер-плана Северобайкальска - благоустройство населенного пункта, как опорного транспортного и сервисного центра в западной части Байкало-Амурской магистрали и в целом восточного полигона. Также это развитие туризма и сохранение экологии озера Байкала.