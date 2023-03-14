14 марта, 16:36,
обновлено 14 марта, 17:15

Правительство предложило запустить программу поддержки населения по электроотоплению

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что помощь может касаться закупки электроотопительных устройств, технического присоединения дополнительной мощности, а также приобретения котлов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство России выступает за создание программы поддержки населения России в сфере отопления электричеством. Помощь может касаться закупки электроотопительных устройств, технического присоединения дополнительной мощности, а также приобретения котлов. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"В рамках проекта "Чистый воздух" потребуются такие решения, если вы поддержите, по субсидированию затрат граждан на закупку электроотопительных устройств, на техническое присоединение дополнительной мощности, а также на закупку котлов", - сказал он.

Новак добавил, что на такую поддержку смогут претендовать льготные категории населения.

"Это [будет] как в социальной газификации, где осуществляется поддержка для отдельных категорий населения при переводе на электроопление. Мы тоже поддержим, необходимо оказать соответствующую поддержку людям, которые самостоятельно не могут справиться с такими расходами", - подчеркнул вице-премьер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация