Правительство предложило запустить программу поддержки населения по электроотоплению

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что помощь может касаться закупки электроотопительных устройств, технического присоединения дополнительной мощности, а также приобретения котлов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство России выступает за создание программы поддержки населения России в сфере отопления электричеством. Помощь может касаться закупки электроотопительных устройств, технического присоединения дополнительной мощности, а также приобретения котлов. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"В рамках проекта "Чистый воздух" потребуются такие решения, если вы поддержите, по субсидированию затрат граждан на закупку электроотопительных устройств, на техническое присоединение дополнительной мощности, а также на закупку котлов", - сказал он.

Новак добавил, что на такую поддержку смогут претендовать льготные категории населения.

"Это [будет] как в социальной газификации, где осуществляется поддержка для отдельных категорий населения при переводе на электроопление. Мы тоже поддержим, необходимо оказать соответствующую поддержку людям, которые самостоятельно не могут справиться с такими расходами", - подчеркнул вице-премьер.