Эксперты считают, что Россия может экспортировать 4,2 млн тонн пшеницы в марте

В центре "Совэкон" указали, что РФ наращивает темпы экспорта, которые сократились в феврале на фоне непогоды

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Эксперты центра "Совэкон", который специализируется на изучении аграрных рынков, считают, что экспорт пшеницы из России в марте может достигнуть 4,2 млн тонн. За этот месяц экспортные показатели в два раза могут превысить прошлогодние, говорится в сообщении компании.

По мнению экспертов, Россия наращивает темпы экспорта, которые сократились в феврале на фоне непогоды. "Экспорт пшеницы из портов на прошлой неделе вырос до 1 млн тонн против 0,8 млн тонн неделей ранее. Это самый высокий объем с декабря 2022 года", - уточняется в сообщении.

В феврале экспорт замедлился на фоне штормов в Новороссийске, ключевом экспортном порту. Из-за непогоды "Совэкон" понизил февральскую оценку экспорта пшеницы из России до 3,4 млн тонн с 3,7 млн тонн в начале месяца. "Несмотря на временное сокращение темпов экспорта, Россия продолжает активно для второй половины сезона вывозить пшеницу на фоне рекордных запасов. Росстат оценивает запасы пшеницы в сельхозорганизациях России на 1 февраля в 19,8 млн тонн, что на 78% выше многолетнего среднего", - добавили эксперты.

"Совэкон" прогнозирует, что спрос на пшеницу со стороны экспортеров будет оставаться высоким, но трейдеры будут стараться понижать закупочные цены в портах, чтобы конкурировать с поставщиками из других регионов.